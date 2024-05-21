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Кулеба: Украина просит союзников помочь в перехвате ракет, но есть альтернатива

Фото: Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Помощь Украине в сбивании вражеских ракет не спровоцирует эскалацию. Впрочем, есть и другой вариант - предоставить системы противовоздушной обороны (ПВО) и боевые самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрия Кулебу во время совместной пресс-конференции с его немецкой коллегой Анналеной Бербок.

По словам министра, нет никаких аргументов против того, чтобы союзники помогли Украине сбивать российские ракеты над ее территорией. Те, кто считает это риском эскалации - манипулирует, поскольку единственной, кто занимается эскалацией является Россия.

"Поэтому мы просим партнеров рассмотреть возможность перехватывать ракеты, не самолеты, а куски железа. Есть альтернатива - просто предоставьте все нужные нам средства. Мы тогда будем сами перехватывать ракеты", - отметил Кулеба. 

Министр добавил, что речь идет о системах ПВО, а также боевых самолетах. В то же время отказ Украине в обоих вариантах является лишь позицией умиротворения России. 

Удары по территории России 

Кулеба пояснил, что Украина поражает военные цели на территории России, поскольку "оттуда приходит смерть и разрушения".

"Если кто-то думает, что мы будем ждать своей смерти в слабой позиции, то не дождетесь", - заявил министр и добавил, что чем больше Украина уничтожит целей в России, тем быстрее завершится война

Защита неба

В течение последних месяцев, на фоне обострения российских террористических ударов по территории Украины, вопрос ПВО стал еще более важным. В основном удары врага нацелены на энергетическую инфраструктуру страны, что спровоцировало возвращение графиков отключения электроснабжения. 

В апреле Берлин заявил об инициативе по расширению помощи Украине системами ПВО. Как рассказала сегодня, 21 мая, Бербок, Германии уже удалось собрать почти 1 миллиард евро (1,09 миллиарда долларов).

Также вопрос ПВО активно обсуждался на последнем заседании "Рамштайна". С итогами встречи можно ознакомиться по ссылке.

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