Кулеба: Украина обсуждает с союзниками поставки четырех батарей Patriot

Министр подчеркнул, что о любой конкретике в вопросе передачи систем ПВО, в том числе Patriot, лучше узнавать, когда будут приняты соответствующие решения. Так произошло с Германией, когда она объявила о передаче своей батареи Patriot.

"Задача министров - готовить решения. И сейчас в разработке, я говорил три на прошлой неделе, но сегодня у меня последний разговор был и я понимаю, что у нас есть на радаре четыре конкретных батареи, если речь идет о Patriot. Ведутся переговоры между нами и соответствующими странами и США", - рассказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что сейчас задание состоит в том, чтобы ускорить принятие соответствующих решений.

"Такие решения будут, я не сомневаюсь. И это позитивный для Украины результат", - добавил министр.

Также он напомнил, что сегодня, 22 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом и этот вопрос стал ключевым в ходе телефонного звонка.