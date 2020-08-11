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Ложкін анонсував проведення другого KJF

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 11:22
Ложкін анонсував проведення другого KJF
Фото: Борис Ложкін (jcu.org.ua)
Автор: РБК-Україна

За словами президента ЄКУ, через епідеміологічну ситуацію в країні форум пройде в онлайн-режимі

Другий Kyiv Jewish Forum пройде в онлайн-режимі 8-9 вересня і буде присвячений обговоренню складних глобальних і регіональних проблем, що стоять перед єврейськими громадами всього світу.

Про це заявив президент Єврейської конфедерації України, перший віце-президент ЄАЄК Борис Ложкін на сайті ЄКУ.

За його словами, в панельних дискусіях очікується участь світових політичних лідерів, представників єврейських громад та бізнесу.

Зокрема, до участі в Форумі організаторами, Єврейською конфедерацією України і виданням Jerusalem Post, вже запрошені президент Всесвітнього Єврейського Конгресу Рональд Лаудер, обидва прем'єр-міністри Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і Бені Ганц, представники Держдепартаменту США, Палати лордів Великобританії та багато інших.

Одна з панельних онлайн-дискусій буде присвячена проблемі онлайн-антисемітизму, у якій очікується участь співзасновника Google Сергія Бріна, директора Twitter з питань державної політики в Європі Карен Уайт і члена Наглядової ради Facebook Емі Пальмор.

Нагадаємо, Перший Kyiv Jewish Forum пройшов у Києві торік і зібрав понад 500 учасників з різних країн світу.

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