Кулеба: Україна в Німеччині надасть докази ескалації РФ ситуації на Донбасі

Під час перемовин в Берліні обговорюватимуть безпекову ситуацію на Донбасі. Українська делегація надасть докази про ескалацію Російською Федерацією ситуації на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, про безпекову ситуацію на перемовинах розповість міністр оборони України.

"Ми хочемо поінформувати наших партнерів не лише про політичну складову, а насамперед про безпекову складову ситуації на сході України. Ми всі маємо достатньо доказів того, до якої ескалації вдається РФ та її представники в окупованих районах Донецької та Луганської областей. І з перших рук, завдяки участі Міноборони в нашій делегації вони завтра зможуть отримати точну та достовірну інформацію", - заявив Кулеба.

За словами міністра, Україна тісно співпрацює з партнерами.

"Завжди дуже відкрито з ними спілкуємося, тому, власне, навмисно до складу делегації включені ключові переговорники від України для того, щоб ми по всьому спектру питань могли пройтися з Німеччиною в цій справі. Наші партнери відкриті до будь-яких конструктивних ідей. Ми будемо обговорювати насамперед не те, що може статися врешті з мінськими угодами, якщо РФ все таки не буде конструктивно до них підходити. А будемо обговорювати, як мотивувати РФ зайняти конструктивнішу позицію", - додав він

Раніше повідомлялося, що українська делегація 2 червня з робочим візитом приїде до Німеччини.

Нагадаємо, у середині травня на зустріч з Донбасу в Берлін прибув головний парламентер з російської сторони Дмитро Козак, який за підсумками заявив, що нормандський формат отримає новий імпульс.