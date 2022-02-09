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Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні", - Кулеба

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Київ, Середа 09 лютого 2022 10:39
Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні", - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що своїми діями влада РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.

"Без перебільшення, Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні". Тому сьогодні йдеться про захист всієї безпекової архітектури Європи. Від того, як велика європейська спільнота пройде цю кризу, залежить майбутнє безпеки Європи та кожної окремої країни ЄС", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС України Дмитро Кулеба оцінив загрозу нового вторгнення Росії в Україну, заявивши, що ситуація біля кордонів країни не змінилась.

Разом з тим, Кулеба назвав "червоні лінії" України в питаннях мирного врегулювання на Донбасі і підкреслив, що Київ ніколи не піде на прямі переговори з окупаційною владою окремих районів Донецької та Луганської областей.

Додамо, міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що можливість значної ескалації з боку Росії продовжує оцінюватися як низьк

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