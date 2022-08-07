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За півроку - жодних доказів: Подоляк про вкиди щодо "чорного ринку зброї" в Україні

Новость на русском →
Неділя 07 серпня 2022 13:19
За півроку - жодних доказів: Подоляк про вкиди щодо "чорного ринку зброї" в Україні Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська пропаганда намагається експлуатувати страх серед союзників України. Однак за пів року не навела жодних доказів існування "чорного ринку зброї".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про "чорний ринок зброї" Росія прагне дискредитувати Україну в очах західних суспільств. Як наслідок - заблокувати підтримку. Але за півроку - жодного доказу. Це війна в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що після заяв про нібито фіксацію випадків контрабанди озброєння з України, Європол заявив про довіру українському уряду.

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Російська Федерація Україна Ірина Подоляк
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