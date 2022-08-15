Кулеба: США поки опираються визнанню Росії державою-терористом

Влада США поки не готова визнати Росію державою-спонсором тероризму через вплив цього рішення на відносини між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Ми вже бачимо, як починають різні країни, там, приймати рішення (визнавати Росію державою-терористом - ред.), говорять про Росію як про терориста. Але це політичні оцінки. Ми зараз працюємо, і це завдання. Американці опираються поки що. Тому що для їхньої країни це матиме дуже серйозні наслідки для відносин з Росією", - підкреслив Кулеба.

Також він зазначив, що президент України Володимир Зеленський особисто зайнявся питанням визнання Росії державою-спонсором тероризму від США і визначив його пріоритетним.