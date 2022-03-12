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Кулеба порівняв російську економіку з танком без солярки

Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв економіку РФ під впливом застосованих міжнародних санкцій з танком, у якого закінчується пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку чиновника.

Глава МЗС описав картину, коли російський танк з грізним виглядом заходить в українське село і зупиняється, оскільки закінчується солярка. Техніку обступають місцеві жителі з наміром провчити окупантів.

Танкісти в підсумку розуміють, що допомоги їм чекати нізвідки, і хоча в танку поки для них безпечно, але дістатися до дозаправки - неможливо, тому просто намагаються врятуватися втечею, а українці їх відловлюють на лісах і полях.

"Якщо уявити, що російська економіка - це танк, то завдяки усім застосованим санкціям вона зараз на тій стадії, коли солярка добігає кінця. І фінал буде такий самий, як у танкістів, які зараз ще вірять, що вони ж в танку", - зазначає Кулеба.

Український чиновник наголошує, що ми щодня наближаємо цей фінал.

Кулеба заявив, що оголошені 11 березня нові санкції завдали чергового удару по російській економіці з боку США та інших країн Великої сімки і ЄС.

"У нас ще є декілька потужних креативних ідей щодо нових санкцій - економічних та особистих. І ми не зупинимося поки тих, хто в танку, не почнуть відловлювати по всьому світу за їхню участь у злочині агресії та воєнних злочинах", - йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що G7 посилять санкції проти російських мільярдерів та їхніх сімей.

Нагадаємо також, що Мінфін США вводить санкції проти Геннадія Зюганова, проти дружини та дітей прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, а також проти топ-чиновників великого російського банку ВТБ.

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