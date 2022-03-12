Мінфін США вводить санкції проти Геннадія Зюганова
Представник Держдепу Нед Прайс заявив про введення рестрикцій щодо 12 депутатів Держдуми, які голосували за визнання ЛНР і ДНР, в їх число входить і Зюганов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Казначейство США.
Представник Держдепу Нед Прайс заявив про введення рестрикцій щодо 12 депутатів Держдуми, які голосували за визнання "ЛНР" і "ДНР", в їх число входить і Зюганов. Під санкції також потрапив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.
Обмеження введені та щодо членів правління банку ВТБ. Додаткові обмеження накладені на бізнесмена Віктора Вексельберга, на цей раз заблоковані його літак і яхта.
Раніше повідомлялося, що під дію санкцій потрапили дружина і дорослі діти прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова. Дружиною офіційного представника Кремля є олімпійська чемпіонка Тетяна Навка, санкції також поширюються на дітей Пєскова старшого сина Миколи і дочку Єлизавету.
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