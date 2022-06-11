Кулеба зідзвонився з главами МЗС Польщі і Литви: що обговорили

"Сьогодні вранці у мене була телефонна розмова з моїм польським колегою та другом Збігнєвом Рау для обговорення наступних поставок важкого озброєння в Україну та сьомого пакета санкцій ЄС щодо РФ", - зазначив міністр.

Також Кулеба підтримав польського міністра як чинного голови ОБСЄ.

У розмові з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом Кулеба обговорив блокаду українських морських портів, проблеми з експортом та потреби у зброї.

"Литва повністю розуміє та поділяє безпекові занепокоєння України. Нам потрібно більше важкої зброї для захисту Одеси з моря", - додав Кулеба.