Кулеба: наступне засідання комісії партнерства України і США пройде в 2022

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен домовилися регулярно проводити засідання Комісії стратегічного партнерства. Наступне пройде в Україні в 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Комісія, засідання якої ми провели у Вашингтоні, не буде одноразовим заходом. Ми з держсекретарем домовилися, що будемо проводити засідання регулярно. Наступна зустріч робочих груп комісії відбудеться вже наступного року в Україні. Комісія стає постійно діючим форматом інституційної взаємодії України та США", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, на минулому засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна і США підписали оновлену Хартію про партнерство.
Її ключовим аспектом є протидія російській агресії.