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"Протидія агресії РФ": Кулеба назвав ключові аспекти нової хартії України та США

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Вашингтон, Середа 10 листопада 2021 08:24
"Протидія агресії РФ": Кулеба назвав ключові аспекти нової хартії України та США Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що нова хартія партнерства України та США включатиме кілька принципово нових аспектів. Зокрема, вони стосуватимуться протидії російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС, якого цитує Укрінформ.

"Ми погодили текст з американською стороною, там є декілька речей, які для нас принципово важливо було зафіксувати в частині протидії російській агресії. Коли ви побачите цей текст і частину, присвячену російській агресії, це буде свідченням незворотності американської політики щодо підтримки України у протидії РФ і російській агресії", - зазначив Кулеба.

За його словами, хартія є стратегічним документом, який на десятиліття визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і США.

"Тобто, теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але хартія продовжуватиме діяти", - підкреслив Кулеба.

Міністр зазначив, що обидві країни наразі напрацьовують конкретні кроки взаємодії не тільки в стратегічному майбутньому, але і в найближчій перспективі.

"Ми вже уклали цього року безпекову угоду зі США, і наше Міноборони спільно працює з американськими колегами, щоби "розшивати" її в конкретні програми і проєкти взаємодії", - резюмував Кулеба.

Глава МЗС також додав, що під час нинішнього візиту до Вашингтона українська делегація також матиме зустрічі в Пентагоні, Раді національної безпеки США й експертних колах, які впливають на формування американської політики.

Нагадаємо, сьогодні у Вашингтоні відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства між Україною та США.

Зазначимо, раніше Кулеба розповів про наміри підписати нову хартію про партнерство України та США.

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Сполучені Штати Америки Україна Дмитро Кулеба
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