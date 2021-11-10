"Протидія агресії РФ": Кулеба назвав ключові аспекти нової хартії України та США
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що нова хартія партнерства України та США включатиме кілька принципово нових аспектів. Зокрема, вони стосуватимуться протидії російській агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС, якого цитує Укрінформ.
"Ми погодили текст з американською стороною, там є декілька речей, які для нас принципово важливо було зафіксувати в частині протидії російській агресії. Коли ви побачите цей текст і частину, присвячену російській агресії, це буде свідченням незворотності американської політики щодо підтримки України у протидії РФ і російській агресії", - зазначив Кулеба.
За його словами, хартія є стратегічним документом, який на десятиліття визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і США.
"Тобто, теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але хартія продовжуватиме діяти", - підкреслив Кулеба.
Міністр зазначив, що обидві країни наразі напрацьовують конкретні кроки взаємодії не тільки в стратегічному майбутньому, але і в найближчій перспективі.
"Ми вже уклали цього року безпекову угоду зі США, і наше Міноборони спільно працює з американськими колегами, щоби "розшивати" її в конкретні програми і проєкти взаємодії", - резюмував Кулеба.
Глава МЗС також додав, що під час нинішнього візиту до Вашингтона українська делегація також матиме зустрічі в Пентагоні, Раді національної безпеки США й експертних колах, які впливають на формування американської політики.
Нагадаємо, сьогодні у Вашингтоні відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства між Україною та США.
Зазначимо, раніше Кулеба розповів про наміри підписати нову хартію про партнерство України та США.