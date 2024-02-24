Кулеба о ситуации на польской границе: пусть потом не обижаются, что мы проявили характер

Кулеба заявил, что нынешняя ситуация очень сложная, и очень простая одновременно. Сложная она, по словам министра, потому что пытаются всю ответственность за проблемы европейских фермеров сбросить на Украину.

"Почему-то другие страны не говорят о российском зерне, которое поступает на европейский рынок. Почему-то с ним никто не борется. Почему-то никто не борется с зерном из-за Европы, которое в огромных объемах поступает на рынок Европы", - пояснил он.

По его словам, тему, что во всем виновата Украина просто раскрутили. И это убеждение существует на уровне этих протестующих.

"Пусть потом не обижаются, что мы проявили характер. Мы будем жестко защищать свои экономические интересы", - подчеркнул министр.

Глава МИД подчеркнул, что первое, что нужно делать правительствам соответствующих стран - это начать честно говорить со своими фермерами, что проблема гораздо шире и не надо все сваливать на Украину.

"Мы не есть, не были и не будем каким-то козлом отпущения, который будет терпеть все эти безосновательные нападки. И где надо, будем действовать жестко, и пусть потом не обижаются, что мы проявили характер. Мы будем жестко защищать свои экономические интересы. Это сложная часть", - подчеркнул он.

Простая часть, по словам Кулебы, заключается в том, что и правительство Польши, и правительство Украины работает над решением проблемы.

"Потому что этот конфликт никому не нужен. И есть искреннее желание избегать любых обострений. Мы понимаем, что дальше будут дополнительные провокации, и российские агенты эту всю историю будут нагнетать. Поэтому надо держать голову холодно

Обострение между Украиной и Польшей

Напомним, в Польше с ноября 2023 блокируют украинскую границу. Сначала протестовали перевозчики, позже к ним присоединились фермеры. В январе удалось временно разблокировать границу, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились.

Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно на границе высыпали украинское зерно. Зафиксировано уже три подобных случая.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал встречу правительств обеих стран, которая пройдет 28 марта в Варшаве.

Также Туск заявил, что Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в список объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

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