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Кулеба о ситуации на фронте: возможно, даже более серьезная, чем была два года назад

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация на фронте в Украине остается тяжелой, в частности, из-за нехватки боеприпасов, а также систем ПВО и ракет к ним. Сейчас она, возможно, даже более серьезная, чем была почти два года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в интервью Bild.

"Ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что массированный ракетный удар утром 23 января является свидетельством того, что Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

"Хотя Украина значительно увеличила свое производство и будет продолжать это делать, мы по-прежнему видим, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное количество продукции", - добавил министр.

По его словам, потребности Украины "не отвечают оборонным потребностям" западных стран.

Потребности ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 23 января рассказал, что нужно ВСУ для совершения прорыва на фронте.

По его словам, достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей "являются критически важной составляющей успеха".

"Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Министерства обороны", - отметил министр.

Также Умеров выразил благодарность всем странам-партнерам, поддерживающим Силы обороны Украины, в частности, в развитии коалиций способностей. В то же время он отметил критическую необходимость наращивать долгосрочные пакеты военной помощи.

 

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