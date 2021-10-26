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Мінекономіки Німеччини не обговорювало сертифікацію "Північного потоку-2" з Україною, - Вітренко

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Берлін, Вівторок 26 жовтня 2021 20:52
Мінекономіки Німеччини не обговорювало сертифікацію "Північного потоку-2" з Україною, - Вітренко Фото: Юрій Вітренко, очільник "Нафтогазу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство економіки Німеччини направило федеральному регулятору висновок, в якому зазначило, що "Північний потік-2" не буде становити небезпеки для ЄС. Німецьке міністерство надало цей висновок без обговорень з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка.

"При цьому міністерство зазначає перелік країн, з якими були проведені відповідні консультації. Серед цих країн немає України. Це дуже сумно. Україна - один з основних транзитерів газу в Євросоюз. Ми можемо розказати, як сертифікація оператора "Північного потоку-2", за поточних умов, несе критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах ЄС", - заявив він.

Вітренко наголосив, що після запуску "Північного потоку-2" Росія може припинити фізичний транзит через Україну.

"І потім Німеччина та інші країни ЄС будуть критично залежати від поставок газу через "Північний потік-2". На відміну від української ГТС, у "Північного потоку-2" немає резервних потужностей, і немає сховищ. А ще ризики, пов’язані з мілітаризацією та відповідним зростанням напруги у Балтійському морі", - додав глава НАК.

Нагадаємо, до цього очільник "Оператора ГТС України" назвав умови для сертифікації "Північного потоку-2".

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Міністерство економіки Германия Юрій Вітренко Нафтогаз України Північний потік-2
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