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Кулеба про санкції проти Росії: обговорюємо, що буде спусковим гачком

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 17:37
Кулеба про санкції проти Росії: обговорюємо, що буде спусковим гачком Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде переговори зі своїми партнерами щодо нових санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР". За його словами, лідери країн обговорюють, що стане спусковим гачком для введення обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Зокрема, Кулеба провів переговори з главами МЗС США, Канади, з керівником зовнішньої політики ЄС.

"Ми обговорювали, що має бути спусковим гачком для застосування цього пакету жорстких санкцій... Ми продовжуємо дискусію про те, що має бути цією остаточною причиною для застосування санкцій. Але запевняю вас, готовність до застосування санкцій є, і вона безпрецедентна", - заявив міністр.

Нагадавши, Європарламент закликав ЄС ввести санкції проти Росії і посилити допомогу Україні на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Крім того, Німеччина після визнання Росією " ЛНР "вирішила призупинити сертифікацію" Північного потоку-2".

При цьому Великобританія вводить санкції проти п'яти російських банків.

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Дмитро Кулеба Санкції проти Росії
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