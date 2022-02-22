Кулеба про санкції проти Росії: обговорюємо, що буде спусковим гачком

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде переговори зі своїми партнерами щодо нових санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР". За його словами, лідери країн обговорюють, що стане спусковим гачком для введення обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.