Кулеба про санкції проти РФ: їх введення допоможе уникнути кровопролиття

"Ми не можемо допустити ще одного масштабного кровопролиття, ще однієї катастрофи. І якщо вона відбудеться, Україна буде оборонятися, але вам (заходу - ред.) все одно доведеться вводити санкції (проти Москви - ред.). Якщо ви прискорите розробку пакету жорстких санкцій зараз і відразу продемонструєте Росії ціну, яку їй доведеться заплатити при новому нападі, це в принципі стримає РФ від такого сценарію", - сказав Кулеба.

Глава МЗС нагадав ситуацію 2014 року. Тоді США і Євросоюз ввели санкції проти Росії дуже пізно. До введення обмежень загинули майже 300 пасажирів рейсу пасажирів рейсу МН17, збитого російською ракетою, а також сотні українців.

При цьому міністр зазначив, що сьогодні ситуація відрізняється від 2014 року. За його словами, західні партнери за призовом України вже розробляють жорсткі санкції проти Росії на випадок вторгнення на українську територію.

"В основному мова йде про економічні обмеження торгівлі та інвестицій з РФ, обмеження суверенного боргу РФ, обмеження банківських операцій, піднімається також питання відключення Росії від SWIFT", - уточнив він, додавши, що розробка санкційних механізмів - це внутрішня справа кожної країни.