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Кулеба о саммите НАТО: мы преодолели психологический барьер, Украину видят членом Альянса

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Пятница 14 июля 2023 10:01
Кулеба о саммите НАТО: мы преодолели психологический барьер, Украину видят членом Альянса Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На саммите НАТО Украина преодолела психологический барьер и совершенно очевидно, что нашу страну реально видят членом Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

По его словам, это был саммит, на котором очень важно не только то, что было в тексте официальных решений и заявлениях, но и то, что было за кулисами.

"Была не только принципиальная разница с Бухарестским саммитом 2008 года, с которым все сравнивают Вильнюс, но и вообще с саммитом в Мадриде. Разница состоит в том, что мы преодолели психологический барьер и я вижу, что Украину реально видят членом НАТО", - сказал Кулеба.

Также, по мнению министра, Украина получит приглашение в НАТО гораздо раньше, чем кажется.

"То, что они не сделали этот квантовый рывок является плохим. Но я вижу, что он неизбежен и произойдет намного раньше, чем нам кажется. Потому что все внутри за закрытой дверью абсолютно спокойно, уверенно говорят: "Не волнуйтесь, вопрос решен, вы будете членом НАТО", - отметил он.

Отвечая на вопрос, почему не было политического приглашения Украины в НАТО, Кулеба сказал, что "причина заключается в том, что наши ключевые партнеры, которые реально определяли, насколько далеко НАТО в Вильнюсе может зайти, опасаются скорости".

"То есть они абсолютно соглашаются, что Украина "приедет в пункт назначения" и будет членом НАТО. Нет никаких сомнений теперь в этом. Но у них есть страх - если слишком быстро ехать, то можно попасть в аварию. А они хотят этого избежать и безопасно обраться до этой точки", - добавил глава МИД.

Саммит НАТО в Вильнюсе

В течение двух дней с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

Однако страны НАТО не предоставили Украине приглашение в Альянс, пока она не выполнит ряд условий.

Также сегодня лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию о гарантиях безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в области безопасности и экономической сферы.

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