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Кулеба рассказал, когда будут первые воздушные победы F-16 в Украине

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Первые воздушные победы истребителей F-16 в Украине ожидаются уже в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Подготовка к первому воздушному удару, который осуществят F-16 в украинском воздухе, продолжается по плану. Готовятся пилоты, инженеры, инфраструктура", - заявил он. 

По словам министра, все страны, которые пообещали предоставить F-16 Украине, придерживаются обязательств.

"Процесс продолжается, он занимает время, но все идет более-менее по плану. Я думаю, что в этом году мы будем иметь первые воздушные победы F-16 в Украине", - заявил Кулеба.

F-16 для Украины

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря 2023 года премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Также стало известно и о том, что Украина готовит аэродромную инфраструктуру для приема западных истребителей.

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