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Кулеба рассказал, как Украина получила системы Patriot

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Украина больше года вела переговоры с США о поставках систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

"Нам как мед, так и ложкой. Мы больше года боролись за Patriot, получили их, и все такие: Patriot, конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS? Когда получим танки и ATACMS, думаю, скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подводными атомными лодками, когда мы их получим?" - сказал он.

Кулеба призвал оставаться в рациональном поле и понимать, что предоставление ПВО Patriot - это не просто очередное решение, а психологический перелом.

По его словам, с первых дней, когда Украина начала говорить о Patriot с американцами, мы слышали "нет". А то, что это произошло - это еще одно свидетельство, что очередное табу снято, очередная стена упала.

Министр также сомневается, что другие темы по поставкам помощи будут сложнее Patriot.

"Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни друг за другим", - сказал он.

Кулеба отметил, что из всех типов оружия, Patriot было получить ложнее всего, поскольку речь идет об очень сложной и дорогостоящей технологии, технологии-символе.

"Я не говорю, что мы получим все оружие за неделю или за месяц, но я не ожидаю ничего сложнее истории с Patriot", - сказал он.

К тому же, по словам министра, что бы ни говорили европейские союзники США по НАТО, они все равно ориентируются на решение Штатов. Так было с артиллерией, когда американцы приняли решение о поставках, и они согласились, так было с HIMARS. Кулеба отметил, что после передачи Patriot от США Украина будет говорить о поставках и с другими европейскими союзниками.

Напомним, 21 декабря США объявили об очередном пакете военной помощи Украине, в который вошла система ПВО Patriot.

Кулеба отмечал, что правительство США разработало специальный план для ускоренной подготовки украинских военных к работе на системах Patriot.

Кроме того, в Германии пообещали изучить вопрос о дальнейших поставках оружия в Украину после того, как США одобрили передачу Киеву систему Patriot.

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