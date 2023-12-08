ua en ru
Пт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба резко отреагировал на решение МОК по поводу россиян на Олимпиаде

Украина, Пятница 08 декабря 2023 21:06
UA EN RU
Кулеба резко отреагировал на решение МОК по поводу россиян на Олимпиаде Фото: Украина отреагировала на допуск россиян к Олимпиаде (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина резко отреагировала на решение Международного олимпийского комитета о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2021, которая пройдет в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"МОК, по сути, дал России зеленый свет на использование Олимпиады как оружия. Ведь Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне", - подчеркнул Кулеба.

Министр призвал всех партнеров решительно осудить это позорное решение, которое подрывает олимпийские принципы.

Участие россиян в Олимпиаде 2024

Сегодня Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетам из России и Белоруси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Беларусь. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту при условии, что МОК допустит спортсменов страны-террориста и ее союзника к соревнованиям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
спортсмени Война России против Украины
NEWS
Зеленский подписал четыре важных для вступления в ЕС закона
Зеленский подписал четыре важных для вступления в ЕС закона
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО