Кулеба про "реакцію" Росії на удар по ТЦ в Кременчуці: країна вбивць і відвертих брехунів
Звичайні росіяни радіють в соціальних мережах масовим жертвам і постраждалим в результаті ракетного удару окупантів по торгово-розважальному центру в Кременчуці, який стався напередодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.
Він підкреслив, що огидно спостерігати за російськими реакціями на ракетний удар РФ по Кременчуку.
"Російські дипломати і чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі був. Росія - країна вбивць і відвертих брехунів", - написав міністр.
Нагадаємо, перший заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що удар по ТЦ в Кременчуці - це українська "провокація".
Вчора 27 червня російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці.
Станом на ранок вівторка кількість загиблих зросла до 18, а ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують працювати на місці.