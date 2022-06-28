Кулеба про "реакцію" Росії на удар по ТЦ в Кременчуці: країна вбивць і відвертих брехунів

Звичайні росіяни радіють в соціальних мережах масовим жертвам і постраждалим в результаті ракетного удару окупантів по торгово-розважальному центру в Кременчуці, який стався напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter .

"Російські дипломати і чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі був. Росія - країна вбивць і відвертих брехунів", - написав міністр.

Він підкреслив, що огидно спостерігати за російськими реакціями на ракетний удар РФ по Кременчуку.

Нагадаємо, перший заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що удар по ТЦ в Кременчуці - це українська "провокація".

Вчора 27 червня російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці.

Станом на ранок вівторка кількість загиблих зросла до 18, а ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують працювати на місці.