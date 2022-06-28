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Кулеба о "реакции" России на удар по ТЦ в Кременчуге: страна убийц и откровенных лжецов

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Киев, Вторник 28 июня 2022 10:39
Кулеба о "реакции" России на удар по ТЦ в Кременчуге: страна убийц и откровенных лжецов Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Обычные россияне радуются в социальных сетях массовым жертвам и пострадавшим в результате ракетного удара оккупантов по торгово-развлекательному центру в Кременчуге, который произошел накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

Он подчеркнул, что противно наблюдать за российскими реакциями на ракетный удар РФ по Кременчугу.

"Российские дипломаты и чиновники распространяют сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удар вообще был. Россия - страна убийц и откровенных лжецов", - написал министр.

Напомним, первый заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар по ТЦ в Кременчуге - это украинская "провокация".

Вчера 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

По состоянию на утро вторника число погибших возросло до 18, а еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают работать на месте.

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