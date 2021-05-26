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Кулеба розповів конгресмену США, що може зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з американським конгресменом, співголовою українського кокусу в Конгресі Браяном Фітцпатріком. Сторони обговорили протидію будівництву російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться на сайті МЗС.

Як наголосив український міністр, лише Вашингтон зможе зупинити будівництво "Північного потоку-2".

"Лише сильна позиція американської сторони може зупинити добудову "Північного потоку-2", - заявив Кулеба та подякував конгресмену за його рішучу позицію щодо повного санкціонування будівництва газопроводу.

Також глава українського МЗС в розмові з Фітцпатріком зачепив тему майбутнього саміту НАТО, зокрема, питання участі України в ньому. Конгресмен зазначив, що на тлі російської агресії Україна повинна мати можливість донести свою позицію під час саміту в взаємоприйнятному для сторін форматі.

Нагадаємо, нещодавно США скасували санкції, які були накладені на оператора газопроводу Nord Stream 2 AG. Про це рішення 20 травня офіційно оголосили в Держдепі США.

Однак наступного дня США наклали санкції на 13 російських суден, що беруть участь в реалізації проекту, та низку російських організацій.

Водночас Кулеба заявляв, що завершення будівництва "Північного потоку-2" буде поразкою дипломатії США.

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Новини України Дмитро КулебаКонгресс СШАПівнічний потік-2