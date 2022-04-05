Кулеба про допомогу союзників: готовий проміняти кожне слово співчуття на танк, або літак

"Бійня в Бучі повинна усунути будь-які коливання і небажання заходу забезпечити Україну всім необхідним зброєю, включаючи літаки, танки та бронетехніку, щоб захистити нашу країну і звільнити її від росіян", - різко заявив Кулеба.

Міністр також зазначив, що обурення західних колег з приводу надмірної жорсткості якихось санкцій варто розцінювати як зраду жертв Бучі й мирних жителів інших міст. На його думку, масові вбивства мирних громадян у передмістях Києва змінюють правила гри щодо того, як Захід повинен продовжувати підтримувати Україну.

"Я ціную все, що зробили наші партнери. Деякі з них зробили більше, ніж вони самі могли собі уявити до початку війни. Я вдячний всім серцем. Але ми не просимо нічого екстраординарного. Ми просто просимо надати нам все необхідне для звільнення нашої країни, щоб запобігти більше російських злочинів і врятувати життя мирних жителів", - підкреслив глава МЗС України.

Він також зазначив, що в останні дні чув сотні слів співчуття і захоплення від партнерів. Але він готовий проміняти кожне слово співчуття і захоплення на танк або літак, або на ембарго на газ і нафту, які допоможуть врятувати життя в Україні.