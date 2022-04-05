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Кулеба про допомогу союзників: готовий проміняти кожне слово співчуття на танк, або літак

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 04:29
Кулеба про допомогу союзників: готовий проміняти кожне слово співчуття на танк, або літак Дмитро Кулеба (Фото: РБК Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головну причину, чому країни Заходу повинні забезпечити Україну всім необхідним зброєю, включаючи літаки, танки і реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Бійня в Бучі повинна усунути будь-які коливання і небажання заходу забезпечити Україну всім необхідним зброєю, включаючи літаки, танки та бронетехніку, щоб захистити нашу країну і звільнити її від росіян", - різко заявив Кулеба.

Міністр також зазначив, що обурення західних колег з приводу надмірної жорсткості якихось санкцій варто розцінювати як зраду жертв Бучі й мирних жителів інших міст. На його думку, масові вбивства мирних громадян у передмістях Києва змінюють правила гри щодо того, як Захід повинен продовжувати підтримувати Україну.

"Я ціную все, що зробили наші партнери. Деякі з них зробили більше, ніж вони самі могли собі уявити до початку війни. Я вдячний всім серцем. Але ми не просимо нічого екстраординарного. Ми просто просимо надати нам все необхідне для звільнення нашої країни, щоб запобігти більше російських злочинів і врятувати життя мирних жителів", - підкреслив глава МЗС України.

Він також зазначив, що в останні дні чув сотні слів співчуття і захоплення від партнерів. Але він готовий проміняти кожне слово співчуття і захоплення на танк або літак, або на ембарго на газ і нафту, які допоможуть врятувати життя в Україні.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Дмитро Кулеба
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