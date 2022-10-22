Кулеба об утренней атаке: мир не должен медлить с поставками ПВО для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне очередного массированного удара по объектам критической инфраструктуры призвал союзников не медлить с предоставлением систем ПВО для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter .

"Суббота в Украине начинается с залпа российских ракет, нацеленных на важнейшую гражданскую инфраструктуру. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. ПВО спасает жизни. В столицах не должно быть ни минуты промедления с принятием решения по системам ПВО для Украины", - написал Кулеба.

Напомним, с самого утра Украина подверглась массированному ракетному удару со стороны российской армии. Враг в очередной раз обстрелял критическую инфраструктуру в нескольких городах нашей страны. Вследствие атаки некоторые регионы остались без света и воды. Власти, в свою очередь, призвали города к значительной экономии электроэнергии.

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