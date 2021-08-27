Кулеба прояснив ситуацію з "викраденням" літака в Афганістані

"Літаку кажуть, о шостій ранку до вас підвезуть групу пасажирів, чекайте і вилітайте. Але ніч, літак раптом виходить на "рульожку" та відлітає без наших громадян. Ми буквально розвернули один літак у повітрі через те, що на його борту не було громадян України", - заявив Кулеба.

Міністр додав, як пізніше з’ясувалося, екіпаж приватного літака вирішив порушити домовленість та забрати десяток своїх родичів, а також їх членів сімей.

"Ми їх розвернули на пів шляху до України, сказали, що без громадян України ми вас не приймемо", - додав Кулеба.