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Кулеба прояснив ситуацію з "викраденням" літака в Афганістані

Автор: Сергій Пишкін

Дмитро Кулеба розкрив подробиці щодо "викрадення" літака, який повинен був евакуювати людей з Афганістану. Виявилося, що приватна компанія, з якого складали угоду, вирішила порушити домовленості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС України Дмитра Кулеби під час ефіру "Україна 24".

"Літаку кажуть, о шостій ранку до вас підвезуть групу пасажирів, чекайте і вилітайте. Але ніч, літак раптом виходить на "рульожку" та відлітає без наших громадян. Ми буквально розвернули один літак у повітрі через те, що на його борту не було громадян України", - заявив Кулеба.

Міністр додав, як пізніше з’ясувалося, екіпаж приватного літака вирішив порушити домовленість та забрати десяток своїх родичів, а також їх членів сімей.

"Ми їх розвернули на пів шляху до України, сказали, що без громадян України ми вас не приймемо", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про викрадення українського літака озброєними людьми.

Також РБК-Україна повідомляло, що МЗС спростувало чутки про викрадення українського літака, який повинен був евакуювати людей с Афганістану.

Зокрема, через деякий час Іран також спростував ці чутки.

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МЗСАфганистанДмитро Кулеба