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Кулеба: ми протидіємо сценарію Росії в газовому питанні

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 00:33
Кулеба: ми протидіємо сценарію Росії в газовому питанні Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Росія закачала в газосховища "Газпрому" мало газу, шантажуючи Європу, яка зіткнулася з рекордним зростанням цін. Україна протидіє сценарію Кремля в газовому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі "Україна 24".

За його словами, Україна привертала увагу у Вашингтоні до цієї ситуації.

"Будемо про це говорити і з Німеччиною, яка нещодавно надіслала нам офіційну згоду на проведення консультацій щодо "Північного потоку-2", які Україна ініціювала відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Зараз ми бачимо, що Росія не підходить до питання транзиту газу доброчесно, тобто починає маніпулювати", - сказав він.

Кулеба підкреслив, що просто домовитися з Росією неможливо.

"Деякі країни в Європі вважають, що ще можна домовитися з Росією. Ми вважаємо, що ні. Йдеться про домовленість у газовому секторі. Ми пояснюємо, що не віримо в цей сценарій, і тому покладатися на доброчесність Росії - це ризик, який зашкалює. Потрібно шукати альтернативні інструменти, альтернативні гарантії енергетичної безпеки", - сказав він.

Раніше "Оператор ГТС України" заявив, що поведінка "Газпрому" негативно позначається на європейському ринку газу і впливає на економіку всього регіону.

У ситуацію має втрутитися відповідний антимонопольний орган Європи. До того ж на таку стратегію російської компанії варто враховувати при сертифікації "Північного потоку-2", заявили в компанії.

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Дмитро Кулеба Газпром
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