Кулеба закликав українців за кордоном зареєструватися в системі МЗС

Громадяни України, що перебувають за кордоном, можуть зареєструватися в онлайн-системі "Друг", яку використовуватимуть для подальшої евакуації. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кулеби, за допомогою системи "Друг" зовнішньополітичне відомство отримає інформацію про місце перебування українських громадян за кордоном для подальшого формування списків на евакуацію.

"Найближчі 4 дні до 17 березня будуть часом надзвичайної відповідальності та напруги. Зараз час виважених і відповідальних рішень. Я гарантую, що МЗС буде максимально працювати, щоб жоден українець не залишився без допомоги. Закликаю всіх українців реєструватись в системі МЗС. Йдіть шукайте онлайн. Ви там реєструєтеся і ми одразу бачимо, де ви знаходитесь. Якщо ви не зможете повернутись до 17-го березня, саме ця система стане основою для формування списків для подальшого вивезення громадян до України спецлітаками", - пояснив він.

Крім того, МЗС домовилося з українськими мобільними операторами про сповіщення українців за кордоном про припинення авіасполучення, зв’язок з консулами та організацію виїзду до України після 17 березня.

Зареєструватися в системі "Друг" можна за посиланням - friend.mfa.gov.ua

Нагадаємо, на сьогоднішньому закритому засіданні Кабінет міністрів України підтримав закриття українських кордонів для іноземців, а також повне обмеження авіасполучення зі світом. З 17 березня 2020 по 3 квітня пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення буде повністю закрито.