Кулеба закликав міжнародну спільноту визнати геноцидом депортацію кримських татар

Міжнародна спільнота повинна визнати депортацію кримських татар з півострова Крим геноцидом. Її проводила радянська влада у 1944 році.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Він нагадав, що МЗС системно працює над визнанням цього злочину сталінського режиму.

"І тому сьогодні я користуюся цією нагодою, аби вкотре звернутися до міжнародної спільноти із закликом засудити цей злочин тоталітарного режиму і визнати депортацію тим, чим вона насправді була - геноцидом кримськотатарського народу", - сказав глава української дипломатії.

Як відомо, згідно з офіційними даними, у віддалені регіони Радянського союзу було депортовано 191 044 кримських татар, а за даними самоперепису, проведеного Національним рухом кримських татар, - понад 423 тисячі. Під час виселення і в перші роки після нього загинуло від 27% до 46,2 % депортованих, згідно з офіційними даними НКВС.