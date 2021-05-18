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Кулеба закликав міжнародну спільноту визнати геноцидом депортацію кримських татар

Автор: РБК-Україна

Міжнародна спільнота повинна визнати депортацію кримських татар з півострова Крим геноцидом. Її проводила радянська влада у 1944 році.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Він нагадав, що МЗС системно працює над визнанням цього злочину сталінського режиму.

"І тому сьогодні я користуюся цією нагодою, аби вкотре звернутися до міжнародної спільноти із закликом засудити цей злочин тоталітарного режиму і визнати депортацію тим, чим вона насправді була - геноцидом кримськотатарського народу", - сказав глава української дипломатії.

Як відомо, згідно з офіційними даними, у віддалені регіони Радянського союзу було депортовано 191 044 кримських татар, а за даними самоперепису, проведеного Національним рухом кримських татар, - понад 423 тисячі. Під час виселення і в перші роки після нього загинуло від 27% до 46,2 % депортованих, згідно з офіційними даними НКВС.

Нагадаємо, сьогодні Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами. Із них 78 відбувають покарання на території РФ.

Раніше в ОП заявили, що у разі деокупації Криму Україна не буде насильно депортовувати росіян, які там живуть.

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