Кулеба закликав ЄС розглянути можливість відключення РФ від SWIFT

За його словами, цей захід міг би стати частиною нового пакету санкцій у разі ескалації ситуації на сході України.

Кулеба також зазначив, що в ході зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеним в Брюсселі минулого тижня попросив Вашингтон про постачання "потужних засобів радіоелектронної боротьби" для протидії Росії.

В інтерв'ю він також висловив надію на те, що в питанні допомоги Україні у західних країн "слова не будуть розходитися зі справою".