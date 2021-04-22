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Кулеба закликав ЄС розглянути можливість відключення РФ від SWIFT

Автор: Даша Харченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав на відеоконференції з главами МЗС країн Євросоюзу, що пройшла 19 квітня, розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT. Це могло б стримувати РФ від ескалації.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

За його словами, цей захід міг би стати частиною нового пакету санкцій у разі ескалації ситуації на сході України.

Кулеба також зазначив, що в ході зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеним в Брюсселі минулого тижня попросив Вашингтон про постачання "потужних засобів радіоелектронної боротьби" для протидії Росії.

В інтерв'ю він також висловив надію на те, що в питанні допомоги Україні у західних країн "слова не будуть розходитися зі справою".

Раніше повідомлялося, що в Російській Федерації допускають створення альтернативи міжнародній міжбанківській системі SWIFT. Однак терміни створення альтернативи платіжної системи поки не відомі.

Водночас, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Україна ще не пропонувала західним партерам в рамках санкцій проти Росії відключити її від міжнародної системи грошових переказів SWIFT.

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Новини України Російська ФедераціяSWIFTДмитро КулебаСанкції
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