Кулеба приехал в Китай и раскрыл планы на визит

"Впереди пространные, подробные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями", - отметил Кулеба.

По его словам, также планируется обсудить двусторонние отношения между странами.

Глава украинского МИД считает, что Китаю стоит пересмотреть отношения с Украиной сквозь призму стратегических отношений с Европой, поскольку недавно Украина начала переговоры о вступлении в ЕС.

Кулеба также отметил, что это первый визит украинского высокопоставленного чиновника в Китай с начала полномасштабной войны России против Украины. Также это первый визит украинского министра иностранных дел в Китай с 2012 года.