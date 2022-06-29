Кулеба привітав важливі рішення саміту НАТО та нагадав про Україну
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав Фінляндію та Швецію із запрошенням до НАТО. Він вважає, що така сама рішуча позиція альянсу щодо України збереже стабільність союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Twitter.
"Сьогодні в Мадриді НАТО довела, що може приймати важкі, але важливі рішення. Ми вітаємо тверезу позицію щодо Росії, а також приєднання Фінляндії та Швеції. Така ж сильна та активна позиція щодо України допоможе захистити євроатлантичну безпеку та стабільність", - написав він.
Нагадаємо, що в Мадриді з 28 по 30 червня проходить саміт НАТО. Члени альянсу визнали Росію загрозою колективній безпеці та запросили Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.
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