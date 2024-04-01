Кулеба прилетит в Гаагу на конференцию по военным преступлениям россиян

Военные преступления россиян

Напомним, российские оккупанты неоднократно совершали военные преступления в Украине. В частности, они расстреливали украинских пленных, издевались над гражданскими и не только.

Недавно журналисты писали о том, что двое военных РФ расстреляли трех гражданских во временно оккупированном селе Коханы под Херсоном.

Также министр юстиции Германии Марк Бушман заявлял, что его страна собрала более 500 доказательств военных преступлений российских оккупантов в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.