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Кулеба запросив до України новопризначеного главу МЗС Польщі

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним главою польського МЗС Збігнєвом Рау. Кулеба запросив свого польського колегу здійснити візит в Україну.

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Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Так, український дипломат привітав Рау з призначенням на посаду міністра закордонних справ Польщі та запевнив у готовності розвивати двосторонні відносини.

Міністри також підтвердили важливість "Люблінського трикутника", який був створений за участі попередника Рау, та обговорили його подальше зміцнення.

Крім того, Рау висловив переконаність у майбутній плідній співпраці для розвитку відносин між Україною та Польщею.

Нагадаємо, Збігнєв Рау був призначений міністром закордонних справ Польщі 20 серпня; на посаді Рау замінив Яцека Чапутовича, який того ж дня подав у відставку.

Додамо, восени планується зустріч "Люблінського трикутника" за участі міністрів закордонних справ України, Литви та Польщі.

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