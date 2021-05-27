Кулеба запросив главу МЗС Азербайджану в Україну
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою зовнішньополітичного відомства Азербайджану Джейхуном Байрамовим. В ході розмови український міністр запросив свого колегу відвідати Україну.
В ході бесіди Кулеба подякував Азербайджану за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Він також підкреслив, що позиція Києва щодо підтримки територіальної цілісності Азербайджану була і залишається незмінною.
У свою чергу глава МЗС Азербайджану підтвердив, що його країна готова взаємодіяти з Україною як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій в питанні відновлення територіальної цілісності.
Крім того, міністри обговорили підготовку до саміту "Кримської платформи" та святкування 30-ї річниці Незалежності України 23-24 серпня в Києві.
"Сторони домовилися активізувати двосторонній діалог на високому рівні. Дмитро Кулеба також запросив Джейхун Байрамова здійснити візит в Україну", - йдеться в повідомленні.
Також міністри окремо обговорили ситуацію з безпеки в регіоні Південного Кавказу. Кулеба наголосив на важливості врегулювання існуючих спірних питань між двома державами виключно шляхом мирного діалогу.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запросив президента Сполучених Штатів Джо Байдена відвідати Україну цього року.
Крім того, Зеленський запросив президента Румунії Клауса Йоханніса на установчий саміт Кримської платформи, який відбудеться в серпні 2021 року.