Кулеба подав декларацію: вказав квартири та 32 тисячі євро готівкою

Доходи

Кулеба задекларував 184 570 гривень доходу від посади міністра закордонних справ, а також 708 821 гривні заробітної плати за посаду посла України при Раді Європи. Також у декларації міністра вказано понад 18 тисяч гривень доходу від роялті та 1680 гривень від співпраці з "Книголюбом".

Дружина Кулеби минулого року заробила 313 тисяч гривень від підприємницької діяльності, 12 544 гривень зарплати в ГО "Місто-Сад", а також 5 183 гривень доходу у вигляді неустойки.

Нерухомість

Кулеба відобразив у декларації квартиру площею 52,9 квадратних метрів та квартиру площею 125,7 квадрата за 2 944 830 гривень.

Готівкові кошти

Також міністр, згідно з декларацією, має 32 тисячі євро готівкою та 121 878 гривень на банківських рахунках.