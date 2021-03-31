ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Одна квартира, одна машина та кредит: декларація Єрмака

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 21:35
Одна квартира, одна машина та кредит: декларація Єрмака Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав електронну декларацію за 2020 рік. Єрмак записав у декларацію одну квартиру, один автомобіль, а також 3 млн гривень кредиту.

Про це свідчать дані його декларації в Єдиному реєстрі.

Доходи

На посаді керівника ОП Єрмак за минулий рік заробив 444 539 гривень. Він також задекларував понад 30 тисяч гривень доходу від співпраці з різними компаніями.

Разом з тим Єрмак вніс у декларацію відомості про 153 тисячі доларів, 50 тисяч євро та 580 гривень готівкою, а також про майже 10 мільйонів гривень на банківських рахунках.

Нерухомість

Єрмак задекларував квартиру площею 107 квадратних метрів та вартістю 3,5 млн гривень. Інших об'єктів нерухомості, згідно з декларацією, керівник Офісу президента не має.

Автомобіль

У березні минулого року Єрмак придбав автомобіль Mercedes-Benz S 350. Вартість автомобіля - 2 972 776 гривень.

Кредит

Керівник ОП розповів у своїй декларації про кредит в Альфа-Банку в розмірі 3 328 387 гривень. За даними декларації, Єрмаку залишилося виплатити ще 2 643 412 гривень позики.

Нагадаємо, декларацію сьогодні подав президент Володимир Зеленський. Глава держави задекларував годинники і майже 2,5 млн доларів боргу.

Як писало РБК-Україна, спікер парламенту Дмитро Разумков задекларував кілька квартир, автомобілі, а також мільйони гривень готівкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика декларация Андрій Єрмак
NEWS
В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити
В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити
DAILY
Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати