Одна квартира, одна машина та кредит: декларація Єрмака

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав електронну декларацію за 2020 рік. Єрмак записав у декларацію одну квартиру, один автомобіль, а також 3 млн гривень кредиту.

Про це свідчать дані його декларації в Єдиному реєстрі .

Доходи

На посаді керівника ОП Єрмак за минулий рік заробив 444 539 гривень. Він також задекларував понад 30 тисяч гривень доходу від співпраці з різними компаніями.

Разом з тим Єрмак вніс у декларацію відомості про 153 тисячі доларів, 50 тисяч євро та 580 гривень готівкою, а також про майже 10 мільйонів гривень на банківських рахунках.

Нерухомість

Єрмак задекларував квартиру площею 107 квадратних метрів та вартістю 3,5 млн гривень. Інших об'єктів нерухомості, згідно з декларацією, керівник Офісу президента не має.

Автомобіль

У березні минулого року Єрмак придбав автомобіль Mercedes-Benz S 350. Вартість автомобіля - 2 972 776 гривень.

Кредит

Керівник ОП розповів у своїй декларації про кредит в Альфа-Банку в розмірі 3 328 387 гривень. За даними декларації, Єрмаку залишилося виплатити ще 2 643 412 гривень позики.