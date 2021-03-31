Одна квартира, одна машина та кредит: декларація Єрмака
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав електронну декларацію за 2020 рік. Єрмак записав у декларацію одну квартиру, один автомобіль, а також 3 млн гривень кредиту.
Доходи
На посаді керівника ОП Єрмак за минулий рік заробив 444 539 гривень. Він також задекларував понад 30 тисяч гривень доходу від співпраці з різними компаніями.
Разом з тим Єрмак вніс у декларацію відомості про 153 тисячі доларів, 50 тисяч євро та 580 гривень готівкою, а також про майже 10 мільйонів гривень на банківських рахунках.
Нерухомість
Єрмак задекларував квартиру площею 107 квадратних метрів та вартістю 3,5 млн гривень. Інших об'єктів нерухомості, згідно з декларацією, керівник Офісу президента не має.
Автомобіль
У березні минулого року Єрмак придбав автомобіль Mercedes-Benz S 350. Вартість автомобіля - 2 972 776 гривень.
Кредит
Керівник ОП розповів у своїй декларації про кредит в Альфа-Банку в розмірі 3 328 387 гривень. За даними декларації, Єрмаку залишилося виплатити ще 2 643 412 гривень позики.
Нагадаємо, декларацію сьогодні подав президент Володимир Зеленський. Глава держави задекларував годинники і майже 2,5 млн доларів боргу.
Як писало РБК-Україна, спікер парламенту Дмитро Разумков задекларував кілька квартир, автомобілі, а також мільйони гривень готівкою.