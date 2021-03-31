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Кулеба подав декларацію: вказав квартири та 32 тисячі євро готівкою

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 22:03
Кулеба подав декларацію: вказав квартири та 32 тисячі євро готівкою Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав електронну декларацію за 2020 рік. Він задекларував заробітну плату на посадах міністра та посла України при Раді Європи.

Про це свідчать дані його декларації в Єдиному реєстрі.

Доходи

Кулеба задекларував 184 570 гривень доходу від посади міністра закордонних справ, а також 708 821 гривні заробітної плати за посаду посла України при Раді Європи. Також у декларації міністра вказано понад 18 тисяч гривень доходу від роялті та 1680 гривень від співпраці з "Книголюбом".

Дружина Кулеби минулого року заробила 313 тисяч гривень від підприємницької діяльності, 12 544 гривень зарплати в ГО "Місто-Сад", а також 5 183 гривень доходу у вигляді неустойки.

Нерухомість

Кулеба відобразив у декларації квартиру площею 52,9 квадратних метрів та квартиру площею 125,7 квадрата за 2 944 830 гривень.

Готівкові кошти

Також міністр, згідно з декларацією, має 32 тисячі євро готівкою та 121 878 гривень на банківських рахунках.

Нагадаємо, сьогодні в Єдиному реєстрі з'явилася електронна декларація президента Володимира Зеленського.

Також декларацію сьогодні опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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