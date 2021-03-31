Кулеба представил декларацию: указал квартиры и 32 тысячи евро наличными

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал электронную декларацию за 2020 год. Он задекларировал заработную плату на должностях министра и посла Украины при Совете Европы.

Об этом свидетельствуют данные его декларации в Едином реестре .

Доходы

Кулеба задекларировал 184 570 гривен дохода от должности министра иностранных дел, а также 708 821 гривны заработной платы за должность посла Украины при Совете Европы. Также в декларации министра указано более 18 тысяч гривен дохода от роялти и 1680 гривен от сотрудничества с "Читателем".

Жена Кулебы в прошлом году заработала в 313 тысяч гривен от предпринимательской деятельности, 12 544 гривен зарплаты в ГО "Місто-Сад", а также 5 183 гривен дохода в виде неустойки.

Недвижимость

Кулеба отобразил в декларации квартиру площадью 52,9 квадратных метров и квартиру площадью 125,7 квадрата за 2 944 830 гривен.

Наличные

Также министр, согласно декларации, имеет 32 тысячи евро наличными и 121 878 гривен на банковских счетах.