Кулеба про позицію Франції щодо вступу України до ЄС: зради не буде

Незважаючи на останні заяви з Франції про те, що вступ України до Євросоюзу може затягнутися на кілька років, дискусії тривають. Париж підтримує українських партнерів, зокрема, поставками зброї та просуванням санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір в Instagram письменника і військовослужбовця Валерія Маркуса з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Якщо коротко: зради не буде. Ні з Францією, ні з іншою країною. Ніхто нас не зможе ламати або змушувати робити те, чого ми не хочемо. Якими б не були заголовки, Франція дає нам зброю і просуває санкції. Є у нас дискусія з приводу того, яким буде шлях України до членства в ЄС і скільки він займе час. З цього приводу ми з ними активно дискутуємо", - зазначив він.

Він також додав, що ситуацію потрібно розглядати комплексно і не треба "шеймити" Францію через заголовки новин.