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Кулеба объяснил последние заявления Путина: уже не надеется на "полезных идиотов" на Западе

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин развернул войну не только против Украины, но и всего мира. Он использует продовольствие и энергоресурсы в качестве оружия в своей войне.

Об этом в колонке для РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Кремль должен получить жесткое противодействие всему миру в ответ на использование энергоресурсов и продовольствия в качестве оружия. Тактика государства-террориста понятна: к кому не можем дотянуться ракетами, к тем дотянемся голодом и холодом. Но мы не дадим российским террористам достичь их целей", - заявил министр.

Кулеба считает, что Путина может ослабить еще большее санкционное давление, поражения на поле боя и поддержка Украины на всех уровнях и площадках.

Глава МИД отметил, что Путин в своих последних заявлениях обращался не к Украине, Европе или Северной Америке, а к Глобальному Югу.

"Это означает, что Россия уже не надеется на "полезных идиотов" на Западе или хрупкую позицию некоторых европейских политиков", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Путин во время последнего выступления, когда была объявлена незаконная аннексия украинских территорий, традиционно критиковал Запад. В частности, российский диктатор заявил, что США якобы "оккупировали" Германию, Японию и Корею.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияДмитрий Кулеба