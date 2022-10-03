Кулеба объяснил последние заявления Путина: уже не надеется на "полезных идиотов" на Западе

"Кремль должен получить жесткое противодействие всему миру в ответ на использование энергоресурсов и продовольствия в качестве оружия. Тактика государства-террориста понятна: к кому не можем дотянуться ракетами, к тем дотянемся голодом и холодом. Но мы не дадим российским террористам достичь их целей", - заявил министр.

Кулеба считает, что Путина может ослабить еще большее санкционное давление, поражения на поле боя и поддержка Украины на всех уровнях и площадках.

Глава МИД отметил, что Путин в своих последних заявлениях обращался не к Украине, Европе или Северной Америке, а к Глобальному Югу.

"Это означает, что Россия уже не надеется на "полезных идиотов" на Западе или хрупкую позицию некоторых европейских политиков", - подчеркнул Кулеба.