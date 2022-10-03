Кулеба пояснив останні заяви Путіна: вже не сподівається на "корисних ідіотів" на Заході

"Кремль має отримати жорстку протидію всього світу у відповідь на використання енергоресурсів та продовольства як зброї. Тактика держави-терориста зрозуміла: до кого не можемо дотягнутися ракетами, до тих дотягнемося голодом і холодом. Але ми не дамо російським терористам досягти їхніх цілей", - заявив міністр.

Кулеба вважає, що Путіна може послабити ще більший санкційний тиск, поразки на полі бою та підтримка України на всіх рівнях та майданчиках.

Глава МЗС зазначив, що Путін у своїх останніх заявах звертався не до України, Європи чи Північної Америки, а до Глобального Півдня.

"Це означає, що Росія вже не сподівається на "корисних ідіотів" на Заході чи крихку позицію деяких європейських політиків", - підкреслив Кулеба.