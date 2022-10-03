Кулеба пояснив останні заяви Путіна: вже не сподівається на "корисних ідіотів" на Заході

Російський диктатор Володимир Путін розгорнув війну не тільки проти України, але й проти всього світу. Він використовує продовольство та енергоресурси як зброю у своїй війні.
Про це у колонці для РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Кремль має отримати жорстку протидію всього світу у відповідь на використання енергоресурсів та продовольства як зброї. Тактика держави-терориста зрозуміла: до кого не можемо дотягнутися ракетами, до тих дотягнемося голодом і холодом. Але ми не дамо російським терористам досягти їхніх цілей", - заявив міністр.
Кулеба вважає, що Путіна може послабити ще більший санкційний тиск, поразки на полі бою та підтримка України на всіх рівнях та майданчиках.
Глава МЗС зазначив, що Путін у своїх останніх заявах звертався не до України, Європи чи Північної Америки, а до Глобального Півдня.
"Це означає, що Росія вже не сподівається на "корисних ідіотів" на Заході чи крихку позицію деяких європейських політиків", - підкреслив Кулеба.
Нагадаємо, Путін під час останнього виступу, коли була оголошена незаконна анексія українських територій, традиційно критикував Захід. Зокрема, російський диктатор заявив, що США нібито "окупували" Німеччину, Японія та Корею.
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