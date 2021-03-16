Кулеба про постачання вакцин з ЄС: графік поставок зірваний, але це тільки один з каналів

Поки невідома дата поставок вакцини від коронавірусу в Україну з країн Європейського союзу. Домовленості про постачання таких були досягнуті з деякими країнами ЄС, але з-за зривів графіка поставки вакцини у країни Євросоюзу, дати поставки в Україну також зрушили.

Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У нас ще з минулого року були домовленості з деякими країнами ЄС про те, що вони поділяться з Україною вакциною. І конкретні домовленості були досягнуті. Але графік поставки вакцини у самі ці країни ЄС був зірваний. Відповідно зрушили і дати, коли ці країни можуть поділитися з нами залишками вакцин", - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що це лише один з потенційних каналів вакцини в Україну.

"Ми фокусуємося на контрактах з безпосередньо виробниками вакцини", - додав він.

Також Кулеба заявив, що Україна виступає за лібералізацію ринку вакцин.

"Ми підтримуємо як можна більш широкий доступ громадян до якісних вакцин, попри те, яка компанія їх виготовила. Винятком є лише російська вакцина "Супутник", оскільки Росія перетворила її на гібридне зброю і інструмент політичного впливу", - повідомив глава МЗС.