ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба про постачання вакцин з ЄС: графік поставок зірваний, але це тільки один з каналів

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 13:09
Кулеба про постачання вакцин з ЄС: графік поставок зірваний, але це тільки один з каналів Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Поки невідома дата поставок вакцини від коронавірусу в Україну з країн Європейського союзу. Домовленості про постачання таких були досягнуті з деякими країнами ЄС, але з-за зривів графіка поставки вакцини у країни Євросоюзу, дати поставки в Україну також зрушили.

Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У нас ще з минулого року були домовленості з деякими країнами ЄС про те, що вони поділяться з Україною вакциною. І конкретні домовленості були досягнуті. Але графік поставки вакцини у самі ці країни ЄС був зірваний. Відповідно зрушили і дати, коли ці країни можуть поділитися з нами залишками вакцин", - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що це лише один з потенційних каналів вакцини в Україну.

"Ми фокусуємося на контрактах з безпосередньо виробниками вакцини", - додав він.

Також Кулеба заявив, що Україна виступає за лібералізацію ринку вакцин.

"Ми підтримуємо як можна більш широкий доступ громадян до якісних вакцин, попри те, яка компанія їх виготовила. Винятком є лише російська вакцина "Супутник", оскільки Росія перетворила її на гібридне зброю і інструмент політичного впливу", - повідомив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що Україна сподівається закупити вакцину від COVID-19 в ЄС у квітні.

Відзначимо, в Європейському союзі зараз спостерігаються проблеми з поставками вакцин. Зокрема, нещодавно про скорочення поставок в європейські країни заявила AstraZeneca.

У зв'язку з цим в ЄС розглядають можливість закупівлі російської вакцини "Супутник V", щоб нівелювати зрив поставок вакцини від інших компаній.

Також РБК-Україна писало, що в ЄС домовилися про прискорену постачання 10 млн доз вакцини Pfizer.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Евросоюз Дмитро Кулеба вакцина від коронавірусу
NEWS
Ситуація з коронавірусом погіршується: за добу в Україні 9 642 нових випадки
Ситуація з коронавірусом погіршується: за добу в Україні 9 642 нових випадки
DAILY
Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі"