Кулеба о поставках вакцин из ЕС: график поставок сорван, но это только один из каналов
Пока неизвестна дата поставок вакцины от коронавируса в Украину из стран Европейского союза. Договоренности о таких поставках были достигнуты с некоторыми странами ЕС, но из-за срывов графика поставки вакцины в сами страны Евросоюза, даты поставки в Украину также сдвинулись.
Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"У нас еще с прошлого года были договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был сорван. Соответственно сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцин", - заявил Кулеба.
Министр отметил, что это лишь один из потенциальных каналов вакцины в Украину.
"Мы фокусируемся на контрактах с непосредственно производителями вакцины", - добавил он.
Также Кулеба заявил, что Украина выступает за либерализацию рынка вакцин.
"Мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к качественным вакцинам, несмотря на то, какая компания их произвела. Исключением является лишь российская вакцина "Спутник", поскольку Россия превратила ее на гибридное оружие и инструмент политического влияния", - сообщил глава МИД.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Украина надеется закупить вакцину от COVID-19 в ЕС в апреле.
Отметим, в Европейском союзе сейчас наблюдаются проблемы с поставками вакцин. В частности, недавно о сокращении поставок в европейские страны заявила AstraZeneca.
В связи с этим в ЕС рассматривают возможность закупки российской вакцины "Спутник V", чтобы нивелировать срыв поставок вакцины от других компаний.
Также РБК-Украина писало, что в ЕС договорились об ускоренной поставке 10 млн доз вакцины Pfizer.