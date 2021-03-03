ЄС підтримує Україну у питанні вакцинації від коронавірусу, - Мішель
Євросоюз продовжить підтримувати Україну в питанні вакцинації від коронавірусу. ЄС буде сприяти передачі Україні доз COVID-вакцин.
Про це на брифінгу разом з президентом Володимиром Зеленським заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.
Він зазначив, що особисто працював над питанням виділення вакцини для України. Також у ЄС зараз працюють над збільшенням обсягів виробництва вакцини, щоб з'явилася можливість передавати її третім країнам.
"Я взяв участь у тому, щоб інтереси України врахували при виробництві вакцини. Я запевнив президента України Зеленського, що ми підтримуємо Україну не тільки в питанні вакцини, але і щодо сфери охорони здоров'я в цілому", - сказав Мішель.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність прискорити темпи вакцинації від коронавірусу. Президент зазначив, що зараз в України є вакцини від COVID-19.
Зазначимо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що до кінця року в Україні планують щепити від COVID 80% населення.