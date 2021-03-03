ЄС підтримує Україну у питанні вакцинації від коронавірусу, - Мішель

Про це на брифінгу разом з президентом Володимиром Зеленським заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Він зазначив, що особисто працював над питанням виділення вакцини для України. Також у ЄС зараз працюють над збільшенням обсягів виробництва вакцини, щоб з'явилася можливість передавати її третім країнам.

"Я взяв участь у тому, щоб інтереси України врахували при виробництві вакцини. Я запевнив президента України Зеленського, що ми підтримуємо Україну не тільки в питанні вакцини, але і щодо сфери охорони здоров'я в цілому", - сказав Мішель.