Кулеба о поставках снарядов от ЕС: нужно начать переговоры с третьими странами

Для того, чтобы Вооруженные силы получили больше боеприпасов от Европейского союза, Украине нужно параллельно начать переговоры с третьими странами, которые законтрактовали снаряды в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве.

"Если спросить солдата на фронте, что ему сейчас нужно, он скажет снаряды. Этот ответ был таким вчера, месяц назад и год назад. Масштаб войны и использования Россией артиллерии достиг такого уровня, к которому, будем откровенны, европейские составы были не готовы . Мы все должны отвечать вызову, который перед нами стоит", - сказал Кулеба.

Для этого, как отметил министр, "Украина беспрецедентно для себя наращивает производство снарядов, а ЕС принимает беспрецедентные меры для производства снарядов и импорта из других стран".

"Надо параллельно вступить в переговоры со странами, которые законтрактовали снаряды в Европе и сказать им: извините, нам нужны эти снаряды, чтобы защитить Европу. Я думаю, там можно будет договориться и перенаправить эти снаряды из третьих стран в Украину. Я благодарен Боррелю, что он начал в голос говорить об этой опции", - отметил глава МИД.

Также Кулеба ответил, может ли Украина выровнять артиллерийский баланс с Россией.

"Конечно, можем, если эти все усилия будут достигнуты. Я хочу, чтобы каждый украинский солдат знал, что ежедневно в Киеве, Брюсселе и других европейских столицах ведется работа - как доставить как можно больше снарядов в Украину, к этому солдату", - подчеркнул министр.

Он добавил, что хотя украинские военные постоянно испытывают снарядный дефицит, но Россия не одерживает никаких побед на фронте.

"Там, где нет снарядов, мы останавливаем российского солдата другим имеющимся оружием. Именно благодаря героизму и креативу наших солдат нам удается удержать Россию. Но главная цель, чтобы снарядный дефицит не перешел в снарядный голод", - подчеркнул Кулеба.

Миллион боеприпасов от ЕС

Напомним, в начале мая прошлого года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью.

По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 тысяч боеприпасов.

В то же время, сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина получит от Европейского союза более одного миллиона артиллерийских боеприпасов до конца этого года.