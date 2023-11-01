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Кулеба пообщался с Блинкеном: отметил важность поставок ATACMS

Среда 01 ноября 2023 03:05
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Кулеба пообщался с Блинкеном: отметил важность поставок ATACMS Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поговорил с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил важность дальнейших поставок ракет ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Кулебы в соцсети Х.

Он выразил благодарность США за неизменную лидерскую позицию в поддержке Украины и других союзников. Кроме того, стороны обсудили дальнейшие усилия по восстановлению Украины.

"Я поблагодарил США за их решающую военную помощь, в том числе очень эффективные ATACMS, и отметил важность их продления доставки", - заявил Кулеба.

Также Кулеба с Блинкеном обсудили прогресс, достигнутый на недавней встрече Формулы мира на Мальте, и договорились продолжать сотрудничество ради справедливого и крепкого мира в Украине.

ATACMS для Украины

Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам окупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные в небольшом количестве.

Позже в США подтвердили такую информацию. Там уточнили, что нашим воинам оказали ракеты с дальностью действия до 165 километров.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки ATACMS в нашу страну будут происходить на постоянной основе.

А недавно Голос Америки писал, что украинским военным, вероятно, уже в начале следующего года предоставят ракеты ATACMS, радиус действия которых достигает 300 километров.

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Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен ATACMS
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