Кулеба попросив ОБСЄ підготувати звіт про паспортизацію на Донбасі

Міністр закордонних справ України попросив чинного главу ОБСЄ Збігнєва Рау підготувати звіт про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО. Зокрема, про їхню загрозу.

"Дмитро Кулеба звернувся до діючого глави ОБСЄ із запитом підготовки тематичного звіту ОБСЄ про загрози масової видачі Росією російських паспортів для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може використовувати масову паспортизацію населення окупованих районів Донецької та Луганської областей для вторгнення в Україну під приводом захисту своїх громадян.

Зазначимо, після осінніх виборів до Державної Думи в Росії говорили, що участь у голосуванні нібито взяли понад 150 тисяч жителів ОРДЛО.

Крім того, Путін доручив забезпечити жителів окупованого Донбасу соціальними виплатами.