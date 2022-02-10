RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба попросив ОБСЄ підготувати звіт про паспортизацію на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України попросив чинного главу ОБСЄ Збігнєва Рау підготувати звіт про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО. Зокрема, про їхню загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба звернувся до діючого глави ОБСЄ із запитом підготовки тематичного звіту ОБСЄ про загрози масової видачі Росією російських паспортів для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може використовувати масову паспортизацію населення окупованих районів Донецької та Луганської областей для вторгнення в Україну під приводом захисту своїх громадян.

Зазначимо, після осінніх виборів до Державної Думи в Росії говорили, що участь у голосуванні нібито взяли понад 150 тисяч жителів ОРДЛО.

Крім того, Путін доручив забезпечити жителів окупованого Донбасу соціальними виплатами.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄДонбасДмитро Кулеба