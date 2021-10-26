Кулеба про Поклонську: ми не залишимо її в спокої, як і інших зрадників

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обіцяє, що українська сторона не залишить у спокої колишнього прокурора Наталію Поклонську. Як і інших українських зрадників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Про Поклонську ми ніколи не забудемо і не залишимо її в спокої. Як і інших зрадників. Безпосередньо питаннями екстрадиції займаються Генпрокуратура, Мін'юст, МВС", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську послом в Кабо-Верде, після чого українська сторона заявила, що працюватиме над її затриманням.

Українські органи оголосили її в розшук за пособництво окупації Криму, також Київ вважає, що вона незаконно переслідувала противників російського режиму на півострові, зокрема, представників Меджлісу, а також режисера Олега Сенцова.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Складно, але можливо. Чи доб'ється Україна екстрадиції Наталії Поклонської з Кабо-Верде".